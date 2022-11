1 Viele Menschen fahren in Tübingen Rad. Am Donnerstag ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur

Tödlicher Unfall in Tübingen: Ein Fahrradfahrer wird am Donnerstagabend von einem Auto erfasst und stirbt. Die Autofahrerin erleidet einen Schock.















Bei einem Unfall in Tübingen ist ein Pedelec-Fahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei wollte der 73-Jährige am Donnerstagabend gegen 20 Uhr die Bundesstraße 296 überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, das von Tübingen in Richtung Unterjesingen fuhr und Vorfahrt hatte.

Obwohl Ersthelfer dem Mann sofort zur Hilfe kamen, starb er noch an der Unfallstelle. Die 47 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Seat musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Unfallstelle musste bis etwa Mitternacht voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.