Tübingen: Autounfall verursacht Stromausfall – Supermarkt muss schließen

1 Weil der Strom ausfiel, musste der in der Nähe gelegene Supermarkt schließen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Unbekannt

In Tübingen führt ein Verkehrsunfall auf der B27 am Freitag zu einem Stromausfall. Der gegenüberliegende Supermarkt muss schließen.











Am Freitagmorgen hat sich auf der B27 bei Tübingen im Bereich der Kreuzung der Schweickhardstraße ein Verkehrsunfall ereignet, der zu einem Stromausfall geführt hat. Wie die Polizei mitteilte, musste ein in Supermarkt in der Nähe wegen des Stromausfalls schließen. Ein 59-Jähriger soll gegen 8.50 Uhr mit seinem Lastwagen auf der Bundesstraße aus Richtung Hechingen unterwegs gewesen sein, als er aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Er geriet daraufhin im Bereich der Kreuzung Schweickhardtraße auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß er mit dem VW-Bus einer 54-Jährigen zusammen, die stadteinwärts fuhr. Beim Aufpralls wurde der VW-Bus gegen einen Stromverteilerkasten gedrückt und nach hinten auf einen Straßenschildmasten geschleudert. Der Stromkasten wurde dabei so beschädigt, dass im daneben gelegenen Supermarkt der Strom ausfiel und dieser geschlossen werden musste.

Der Lkw-Fahrer und die Fahrerin des VW-Bus wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht, das sie beide inzwischen wieder verlassen haben. Für die Unfallaufnahme und zur Bergung musste die Bundesstraße in Richtung Rottweil bis kurz nach 14 Uhr gesperrt werden. Die entstandenen Sachschäden an den beiden Fahrzeugen und den baulichen Einrichtungen dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 55.000 Euro beziffern. Ob durch den Stromausfall weitere Schäden entstanden sind, ist derzeit noch nicht bekannt.