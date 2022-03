1 Auftritt der Flashladies beim Festakt in Wernaus Stadthalle Foto: /Philipp Braitinger

Der TSV Wernau feierte am Freitag sein langjähriges Bestehen mit einem Festakt in der Stadthalle. Sorge bereitet dem Verein der Mangel an Trainingsmöglichkeiten in Wernau.















Ob den jungen Männern damals klar war, dass sie den Grundstein für eine grandiose Erfolgsgeschichte legten, als sie sich im Jahr 1897 im Gasthaus Adler in Steinbach trafen und einen Turnverein gründeten? Wohl kaum. Am vergangenen Freitagabend, 125 Jahre später, feierten rund 200 Besucher das langjährige Bestehen ihres Sportvereins in der Wernauer Stadthalle.