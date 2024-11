TSV Wendlingen: Ansturm auf Klebebilder – und warum es jetzt einen Hype um den Kapitän gibt

1 Das Album und die Sticker gingen weg wie warme Semmeln. Foto:

Das Stickeralbum eines örtlichen Sportvereins löst in Wendlingen einen regelrechten Ansturm auf den Supermarkt aus. Die Aktion soll Gemeinschaftsgefühl stiften.











Mit der Herausgabe eines eigenen Stickeralbums hat der TSV Wendlingen einen Volltreffer gelandet. Zum Verkaufsstart gingen die Hefte und Stickerpacks weg wie warme Semmeln – schon vor dem offiziellen Beginn hatte sich eine lange Schlange vor dem örtlichen Rewe-Markt, dem Hauptsponsor der Aktion, gebildet. „Das war völlig überwältigend“, sagt Ilona Haußmann, die bei dem rund 1400 Mitglieder starken TSV Wendlingen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Binnen vier Stunden gingen 200 Alben und 3500 Stickerpäckchen über den Tresen: „Damit hätten wir wirklich nicht gerechnet.“

Willkommener Inhalt für den Adventskalender

Götz Torben war einer der ersten Käufer – gleich zwei Alben und 20 Stickerpacks hatte der Wendlinger unter den Arm geklemmt: „Ich habe zwei Jungs, die beim TSV bei den Bambinis kicken. Da will natürlich jeder sein eigenes Album.“ Die Aktion an sich findet Torben klasse: „Ich habe selbst als Kind gesammelt, dass es so was jetzt von unserem Heimatverein gibt, ist großartig.“ Auch der Zeitpunkt kommt dem Familienvater gelegen: „Die Stickerpacks wandern gleich in den Adventskalender.“

Einer, der aufgrund der Aktion ein bisschen Spott einstecken musste, ist indes der Kapitän der ersten Männermannschaft des TSV Wendlingen. Schon seit einiger Zeit wirbt der TSV mit einem lebensgroßen Pappaufsteller des Fußballers Dominik Wolf im Rewe-Markt für die Sticker-Aktion. Zahlreiche Bilder und Reels, also kleine Filmchen, kursieren seitdem mit dem „Pappe-Wolf“ im Netz, auch einen eigenen Song gibt es schon. Einen besonderen Schabernack haben sich auch die Fußballer vom Ortsrivalen TV Unterboihingen (TVU) einfallen lassen. Sie zogen dem Pappaufsteller ein TVU-Trikot über und posierten fröhlich mit ihrem vermeintlich neuen Teammitglied. Wolf, der selbst als Kind auch Sticker gesammelt hat, trug bislang alles mit Fassung: „Das Stickeralbum ist einfach eine gute Aktion, die ich gerne unterstütze.“

Insgesamt gibt es 431 Sticker zum einkleben und zwar abteilungsübergreifend – von den Leichtathleten, über Badminton, Tischtennis, Turnen und natürlich die Fußballer, die schon allein wegen ihrer Abteilungsgröße das Gros der Bildchen stellen. Neben den Aktiven werden aber auch Funktionäre mit ins Bild gerückt. „Es war uns wichtig alle mit ins Boot zu holen“, sagt Haußmann – schließlich sein ein Verein mehr als nur ein Ort für Sport – „er ist ein Ort, an dem Freundschaften entstehen, Talente gefördert und Traditionen weitergegeben werden“ wie es im Vorwort des Albums heißt.

Auch von Seiten der Stadt wurde die Aktion begrüßt. „Das macht deutlich, wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist und wie viele verschiedene Menschen dahinter stehen“, so Bürgermeister Steffen Weigel, der eigens zum Verkaufsstart gekommen war. „Es war uns einfach wichtig, dass sich alle wiederfinden“, ergänzte der Hauptsponsor Thomas Mölders vom Wendlinger Rewe-Markt. Er habe schon lange mit einer solchen Aktion zusammen mit einem örtlichen Verein geliebäugelt und habe mit dem TSV Wendlingen den perfekten Partner gefunden. Der logistische Aufwand mit den Fotos sei sehr groß, es sei ihm wichtig gewesen, dass sein Part der kleinere bleibe, was auch der Fall sei, lobte der Kaufmann das Engagement der TSV-Verantwortlichen.

Geplant ist ein Aktionszeitraum bis Anfang Februar, so lange sind die Alben und die Sticker exklusiv im Wendlinger Rewe-Markt erhältlich. Auch eine Tauschbörse vor Weihnachten ist bereits in Planung.