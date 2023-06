1 Der Hand-in-Hand-Spendenlauf ist eine der großen Veranstaltungen, die traditionell im Sportzentrum Leinfelden stattfinden. Insgesamt ist das Gelände jedoch in die Jahre gekommen. Foto: Günter E. Bergmann

Als größter Verein der Stadt will der TSV Leinfelden den Sportbegeisterten weiterhin ein attraktives Angebot machen und dringt deshalb bei der Stadt auf einen Aus- und Weiterbau der Anlagen und Gebäude.















Link kopiert

Es ist nicht so, dass die Sportler in Leinfelden demnächst den Notfall ausrufen müssen. Die Hallen und Plätze sind gut belegt, insbesondere im und um das Sportzentrum herum ist jede Menge geboten. Das alles wird gut genutzt, und mit guten Absprachen werden auch noch zusätzliche Kapazitäten frei zur weiteren Nutzung für Sportinteressierte. Was aber natürlich auch an seine Grenzen stößt.

Andere Projekte haben höhere Priorität

Was Jörg Holzschuh, den Vorsitzenden des TSV Leinfelden, aber umtreibt, ist seine Erfahrung, dass der Sport inzwischen nicht mehr die Wertschätzung in der Leinfelden-Echterdinger Stadtverwaltung hat, die notwendig ist. „Von städtischer Seite aus erfahre ich, dass andere Projekte nun höhere Priorität haben“, sagt Holzschuh, „und das sind etwa Schulen, das Hallenbad, eine Ganztagsbetreuung, eine neue Feuerwehr, Kindergärten oder ein zentrales Rathaus. Der Aus- oder Weiterbau von Sportstätten ist ziemlich nach hinten gerutscht.“

Dabei weiß Holzschuh als Sportler nur allzu gut, dass Stillstand Rückschritt bedeutet. Und zum Ausruhen besteht auch kein Anlass. Beispiel Sportzentrum: Das technische Dezernat des Rathauses hat dessen Bausubstanz überprüft und daraufhin eher einen Neubau denn eine Sanierung empfohlen. Denn dieses Gebäude wird intensiv genutzt, nicht nur vom TSV.

In vielen Bereichen gibt es Wartelisten

Dabei benötigt der TSV viel Platz: Mit 3000 Mitgliedern ist er der größte Verein der Stadt. Und er hat ein attraktives Angebot. Holzschuh sagt: „In den vergangenen Jahren ist die Turnabteilung enorm gewachsen, sodass deren Mitglieder teilweise in andere Hallen sogar bis nach Tübingen ausweichen.“ In der Turnabteilung seien auch die Angebote im Gesundheits- und Präventionssport zuhause, die großen Raum einnähmen. Alle Hallensportstätten in Leinfelden seien belegt, sodass hier keine neuen Perspektiven möglich seien. „Mittlerweile gibt es Wartelisten im Bereich Kinderturnen, Volleyball und Schwimmen, da keine Ausweitung des Angebots möglich ist.“

Der TSV setzt da aber nicht nur auf städtische Unterstützung, sondern hat auch selbst vorgesorgt: Das Gebiet Jakobsbrunnen hat er verkauft, es wurde für den Wohnungsbau frei gegeben. Mit dem Erlös soll eine vereinseigene Turnhalle – auf dem jetzigen Gelände des Sportzentrums – finanziert werden. Für das ganz große Sportzentrum reicht das Geld aus dem Verkauf nicht, erklärt Holzschuh, aber für eine Halle schon, die viele Raumprobleme lösen könnte. Aber ein anderes Problem könnte der TSV damit lösen: Das eigene Vereinsheim. Denn das fehlt seit dem Verkauf des Jakobsbrunnen-Geländes.

Die vereinseigene Halle zum Jubiläum

Für all das hat Jörg Holzschuh auch schon einen Zeitplan: „Mit Blick auf das 125-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2025 möchten wir den Neubau einer vereinseigenen Halle realisieren, die vom TSV gebaut und in eigener Regie betrieben werden soll.“ Wo dieser Neubau entstehen soll, wo das künftige Sportzentrum sein soll – dafür hat der TSV Leinfelden auch schon sehr konkrete Vorschläge entwickelt.

Sorge bereitet Holzschuh, dass dies noch alles sehr luftig im Raum schwebt: Es gebe noch keine Raumplanung, noch keine Gebäudeplanung und damit natürlich längst auch noch keine Kostenplanung. „Was kostet eine neue Turnhalle?“, das ist eine Frage, die derzeit noch jeder nach seinem Gusto im Verein beantworten kann. Das heißt freilich erfahrungsgemäß, dass noch viele Jahre ins Land gehen werden, bis das erste Baufahrzeug anrücken wird.

Auch deshalb will Holzschuh Gas geben: „Leinfelden-Echterdingen hat in den vergangenen Jahren eine stürmische Bevölkerungsentwicklung erlebt, die sich mit weiteren geplanten 2000 Wohneinheiten bis 2030 fortsetzen wird.“ Genannt seien hier die aktuelle Aufsiedelung in den Schelmenäckern sowie die bevorstehende Entwicklung in den Goldäckern. Das habe auch Auswirkungen auf den Sportbereich. Der TSV sei im regelmäßigen Austausch mit anderen Vereinen, der Sportgemeinschaft Leinfelden-Echterdingen und den Filderern. Die Moderation der Stadtverwaltung werde dabei ausdrücklich erwünscht. „Vor allem auch deshalb, weil es in den kommenden Jahren mehr um eine Bestandssicherung und wirtschaftliche Auslastung der bestehenden Infrastruktur als um einen großzügigen Ausbau gehen wird“, sagt Jörg Holzschuh.

Weitere Baustellen des TSV Leinfelden

Sport im Freien

Da gibt es den vereinseigenen Sportplatz beim Sportzentrum, ergänzt durch leichtathletische Anlagen und Beachvolleyballfelder. Gut wären hier noch Umkleidekabinen und öffentliche Toiletten. Das Stadion bleibt die zentrale Wettkampfstätte für Leichtathletik. Allerdings müsste die Tartanbahn erneuert werden. In Sachen Freizeitsport soll es bald neue Angebote für Jugendliche geben auf dem Jugendhaus-Areal.

Kinoturnhalle

Ein Ersatz dieses Gebäudes in der Bahnhofstraße ist vorgesehen in Gestalt einer Mehrzweckhalle bei der Ludwig-Uhland-Schule. Bis es so weit ist, werde noch einige Jahre vergehen. Notwendig wäre aber, ein Raumprogramm zu erstellen in Zusammenarbeit mit der Schule, über das der Gemeinderat dann abstimmen kann.