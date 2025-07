TSV Deizisau feiert: Deizisauer Handballer werden 100

1 Auch in diesem Jahr ist der Festumzug wieder einer der Höhepunkte der Deizisauer Festtage. Foto: Andreas Kaier

Die Handballabteilung in Deizisau wird 100 Jahre alt. Und das Kinderfest gibt es seit nunmehr 125 Jahren.











Link kopiert

Am kommenden Wochenende wird in Deizisau wieder gefeiert. Von Samstag bis Montag, 26. bis 28. Juli, gehen dort die Deizisauer Festtage über die Bühne. Ausgerichtet werden sie heuer von der Handballabteilung des TSV Deizisau, die in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Auf dem Festplatz ist drei Tage lang neben einem kleinen Vergnügungspark mit einigen Fahrgeschäften und einem Biergarten wieder ein großes Festzelt aufgebaut. Und das Beste: der Eintritt ins Festzelt ist an allen drei Tagen kostenlos, auch an den Abenden.

Partyband spielt fetzigen Deutschpop

Die Festtage beginnen dort am Samstag, 26. Juli. Deizisaus Bürgermeister Thomas Matrohs wird um 14.30 Uhr das Fest mit dem traditionellen Fassanstich eröffnen. Dieser ist zugleich der Startschuss für den örtlichen Seniorennachmittag, zu dem die Gemeinde ihre älteren Mitbürger ins Festzelt eingeladen hat. Ab 19.30 Uhr gehört dort dann der Band Just for Fun die Bühne. Diese gibt es seit nunmehr 25 Jahren. Sie ist bekannt für ihren fetzigen Deutschpop mit Einflüssen der Neuen Deutschen Welle. Die Band ist inzwischen eine feste Größe in der Region und zählt auch deutschlandweit zu den beliebtesten und erfolgreichsten Partybands.

Am Sonntag, 27. Juli, beginnen die Deizisauer Festtage um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen. Um 13 Uhr startet der Festumzug, der in diesem Jahr ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestehens der Deizisauer Handballer steht. Der bunte Lindwurm zieht von der Schule einmal durch den Ort vorbei am Rathaus und über den Marktplatz zum Festplatz, wo im Festzelt weitergefeiert wird. Zum ersten Mal gibt es nach dem Umzug für die Deizisauer Kids eine eigene Kinderdisco. Die beginnt um 14.30 Uhr im Festzelt, das ab 19.30 Uhr von der Band Knutschfleck gerockt wird. Zwischen den beiden Events sorgen die Granada Fetza, die Deizisauer Guggamusigg, im Biergarten für Stimmung und im Festzelt ist der Musikverein Deizisau zu Gast.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Verbandsliga Deizisau startet Neuaufbau mit Strübin Sven Strübin übernimmt bei den Handballern des TSV Deizisau den Trainerposten und soll das Team in der Verbandsliga zurück in die Erfolgsspur führen.

Seit 30 Jahren tourt Knutschfleck über die Bühnen der Republik und hat so im Laufe der Zeit mehr als 1500 Konzerte gespielt. Was als Hommage an die Zeit der Neuen Deutsche Welle begann, hat sich als eine der beliebtesten und erfolgreichsten Partybands Deutschlands etabliert. Musikalisch steigen 99 Luftballons in den Sternenhimmel, Irgendwie, irgendwo, irgendwann will jeder Spaß und Major Tom sorgt für Skandale im Sperrbezirk. Wie gefragt die Karlsruher Band ist, zeigen ihre gemeinsamen Tourneen und Festivalauftritte mit Nena, DJ Ötzi, Hermes House Band, Münchner Freiheit, Spider Murphy Gang, Manfred Mann und den NDW-Stars Hubert Kah, Peter Schilling, Frl. Menke, Markus und Geier Sturzflug.

Im Dorfmuseum gibt es eine Ausstellung

Der Montag, 28. Juli, gehört dann wieder den Kindern. Dem Kinderfest, das zum nunmehr 125. Mal in Deizisau stattfindet, ist im Dorfmuseum an der Neckarstraße 1 eine eigene Ausstellung gewidmet, die dort bis zum 5. Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr zu sehen ist. Gezeigt werden vor allem historische Fotos von früheren Kinderfesten. Zum ersten Mal war das Fest am 16. September 1900 vom Turnverein Deizisau ausgerichtet worden. In seiner heutigen Form wurde es erstmals im Jahr 1955 gefeiert. Auch in diesem Jahr startet der Umzug der Kinder wieder um 13 Uhr an der Schule und zieht von dort durch den Ort zum Festplatz, wo ab 15 Uhr eine Spielstraße auf die jungen Festgäste wartet. Ab 19 Uhr spielt im Festzelt der Musikverein Aichelberg, bevor um 21 Uhr auf dem Festplatz der Lampionumzug der Kinder startet.