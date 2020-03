Der letzte Ausflug der TSG-Senioren in diesem Jahr führte in den Schwarzwald nach Alpirsbach zur Besichtigung der gleichnamigen Brauerei. Nach einer staulosen Fahrt durch den schön, herbstlich gefärbten Schwarzwald traf die Gruppe rechtzeitig vor der Brauerei ein. Auf dem Programm stand eine Führung durch das Brauerei-Museum, das von zwei unterhaltsamen Museumsmitarbeitern geführt wurde. Unter anderem staunte man über die Besonderheit einer speziellen Pipeline, die die räumlich getrennte Brauerei mit der Gär - und Lagereller und der Abfüllanlage verbindet. Mit einer variablen Bierprobe wurde durch den witzigen Museumsführer die Besichtigung beendet. In der gleichnamigen Brauerei-Gaststätte wurde dann ein reichhaltiges Mittagsmahl serviert. Danach brachte der Bus die Gruppe nach Freudenstadt. Eine Einkehr in den Cafés um den größten umgebauten Marktplatz Deutschlands war eingeplant, ehe die Ausflügler die Rückfahrt durch das Idyllische Neckartal antraten. Ein herrlicher Tag der von Anita und Werner Jungnickel organisiert wurde.

Hat Ihnen der Artikel gefallen? Jetzt teilen: