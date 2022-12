1 Leander Vochatzer und die TSG Balingen behaupten sich in der Regionalliga mehr als beachtlich, hier gegen den SGV Freiberg und Ruben Reisig (re.). Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die TSG Balingen überwintert in der Fußball-Regionalliga völlig überraschend weit oben in der Tabelle. Was sind die Hintergründe für diese bärenstarke erste Saisonhälfte?















Leander Vochatzer muss nicht lange überlegen, was dieser zweite Platz in seinem persönlichen Ranking bedeutet: „Das ist mit Abstand der bisher größte Erfolg für mich“, sagt der Mittelfeldspieler des Regionalligisten TSG Balingen. Nun ist die Saison noch nicht vorbei, und Vochatzer auch erst 25 Jahre alt. Doch das ändert wenig an der Aussagekraft dieses außergewöhnlichen (Zwischen-)Erfolgs. Schließlich ist Vochatzer schon etwas rumgekommen in seinem Fußballerleben, spielte für den FC 08 Villingen, den SV Sandhausen und die Stuttgarter Kickers. Er kann diverse Vergleiche ziehen. Und das Besondere an dieser TSG einschätzen – nämlich, dass sie aus ihren bescheidenden Möglichkeiten das nahezu Optimale herausholt.