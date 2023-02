Raul Paula trifft in Unterzahl und rückt in den Blickpunkt

1 Mittelfeldspieler Raul Paula meldet sich nach überstandener Knieverletzung auch in der U21 zurück – und erzielte gleich ein Tor. Foto: Imago//Robin Rudel

Regionalligist VfB Stuttgart II durchlebt beim 1:1 im Test bei Oberligist TSG Backnang Höhen und Tiefen. Einem Platzverweis folgt der schöne Ausgleichstreffer von Raul Paula, der sich nach langer Verletzungspause wieder herangekämpft hat.















Frank Fahrenhorst hatte Grund zu kritisieren, aber auch Grund zu loben. Wenn es um die positiven Aspekte aus dem 1:1 (0:0) des Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II im Testspiel bei Oberligist TSG Backnang ging, dann war der Trainer schnell bei Raul Paula. Der eingewechselte 19-jährige Mittelfeldspieler bekam nicht nur wegen seines Ausgleichstreffers in der 75. Minute ein Sonderlob: „Das war ein schöner, zielgerichteter Schuss aus 18 Metern, aber es freut mich vor allem, dass Raul wieder fit ist und große Spielfreude zeigt. Er ist ein toller Fußballer mit viel individueller Qualität.“

Nach Knieverletzung zurück

Der Junioren-Nationalspieler darf eigentlich noch bei der U19 spielen, doch vor dieser Saison rückte der gebürtige Böblinger in den Kader des Regionalligateams. Nach einer Knieverletzung und zwei Einsätzen Anfang Februar bei den A-Junioren kämpfte er sich nun wieder zurück ins Team der U21.

Weit weniger erbaut war Fahrenhorst über die Gelb-Rote Karte von Innenverteidiger Patrick Kapp. Gerade mal drei Minuten auf dem Platz, sah der 25-Jährige in der 48. Minute wegen Meckerns Gelb-Rot. „Der Schiedsrichter hat eine Entscheidung getroffen, da muss man die Klappe halten. Wir werden darüber sprechen“, kündigte der Coach ein kritisches Gespräch zum Thema Disziplin an. Vier Minuten nach der Ampelkarte ging der von Mario Klotz (Sohn von Ex-VfB-Profi Bernd Klotz) trainierte Oberligist durch einen Kopfball von Stürmer Marco Rienhardt mit 1:0 in Führung.

„Wir haben nach dem Rückstand dann in Unterzahl ein ordentliches Spiel gemacht. Wir hatten die Kontrolle und auch mit einem Mann weniger immer wieder Lösungen gefunden“, sagte Fahrenhorst. Ein Tor gelang jedoch nur dem starken Raul Paula. „Für uns war das ein sehr guter Test mit Blick auf unseren Start am 4. März gegen die Stuttgarter Kickers“, sagte Backnangs Sportlicher Leiter Marc Erdmann.

Für den VfB II geht der Pflichtspielernst am 3. März (19 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim II los. Davor absolviert die U21 der Weiß-Roten am kommenden Freitag (neue Anspielzeit 15 Uhr/VfB-Clubzentrum) die Generalprobe gegen den Oberliga-Zweiten SG Sonnenhof Großaspach.

Aufstellung VfB II

Glaus (46. Scharner) – Chase (46. Nothnagel), Aidonis (46. Kapp), Suver (46. Schuster) – Weik (46. Laupheimer), Meyer (46. Paula), Landu, Cisse (46. Drakas) – Egloss, Kuol (46. Wolf) – Sonnenwald (46. Ganaus).