1 Mohamed Baroudi erzielt gegen Backnang einen Doppelpack. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers müssen am Samstagnachmittag beim Oberliga-Tabellenführer TSG Backnang ran. Ein Sieg ist für die Degerlocher fast schon Pflicht.

Stuttgart - Den Start in die neue Oberliga-Saison hatten sich die Stuttgarter Kickers ganz anders vorgestellt. Nach drei Spielen haben die Blauen vier Punkte auf dem Konto. Besonders in der Offensive fehlt es an Durchschlagskraft – erst ein mickriges Tor steht bei Mijo Tunjic und Co. auf der Habenseite. „Der Start war durchwachsen, wir haben uns mehr erwartet“, sagt auch der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht.

Am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) müssen die Degerlocher bei der TSG Backnang ran. Eine harte Nuss – immerhin stehen die Gastgeber, bei denen Ex-Profi Julian Schieber als Co-Trainer an der Seitenlinie steht, mit der maximalen Punktausbeute aktuell an der Tabellenspitze der Oberliga. Dennoch ist ein Sieg in den Etzwiesen für die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann schon fast Pflicht, um nicht den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren. Wie sich die Stuttgarter Kickers in Backnang schlagen, können Sie hier im Liveticker ab 13.45 Uhr verfolgen.

Bereits am kommenden Mittwoch steht für die Blauen das nächste Oberliga-Spiel an. Dann erwartet die Gehrmann-Elf um 19 Uhr den FV Ravensburg zuhause im Gazi-Stadion auf der Waldau.