VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim Kramaric entreißt dem VfB den Sieg in letzter Minute

Der VfB Stuttgart gastierte am Dienstag bei der TSG Hoffenheim. In einer umkämpften Partie steigerte sich die Labbadia-Elf von Minute zu Minute und musste am Ende doch ein bitteres Remis hinnehmen.