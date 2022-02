Trunkenheitsfahrt in Kirchheim/Teck

1 Was genau der Mann getrunken hatte, ist nicht bekannt. Zu viel war es allemal (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Axel Heimken/dpa/Axel Heimken

Mit über ein Promille Alkohol zieht die Polizei einen 40-Jährigen aus dem Verkehr. Seinen Führerschein ist der Mann erst mal los.















Kirchheim/Teck - Viel zu tief ins Glas geschaut hatte ein 40-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum Samstag: Erst ignorierte er die Anhalteaufforderung an einer Kontrollstelle, als er nach kurzer Verfolgung gestellt wird, ergibt eine Atemalkoholmessung über ein Promille.

Die Beamten des Polizeireviers Kirchheim hatten nach Mitternacht eine Kontrollstelle in der Stuttgarter Straße eingerichtete und überprüften routinemäßig mehrere Verkehrsteilnehmer. Als sich gegen 1.10 Uhr ein VW Up näherte und zum Anhalten aufgefordert wurde, reagierte der Fahrer nicht. Ebenso nicht, als die Beamten ihm noch zusätzlich an die Seitenscheibe klopften – der 40-Jährige fuhr einfach weiter.

Nach kurzer Verfolgung mit dem Streifenwagen wurde der Fahrer im Stadtteil Ötlingen dann aber doch angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholmessung ergab über ein Promille. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben.