Trunkenheit am Steuer

Eine 43-jährige Autofahrerin hat ihren Führerschein verloren, da sie in Filderstadt betrunken Fußgänger gefährdete. Niemand wurde dabei verletzt.

Eine betrunkene 43-jährige Autofahrerin gefährdete am Freitagnachmittag um 17:00 Uhr einen Fußgänger in Filderstadt. Die 43-Jährige wollte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in die Plieninger Straße ausparken und übersah dabei den 25-jährigen.



Durch die leichte Kollision des Pkws mit dem Bein des Fußgängers, wurde der 25-Jährige nicht verletzt. Ohne sich über das Wohlergehen des Fußgängers zu kümmern, fuhr die 43-Jährige nach Hause. Laut Polizei konnte man sie dort mit über 2,5 Promille antreffen, weshalb sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Fahrerin verlor ihren Führerschein.