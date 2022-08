22 Letzter Vorhang für den ehemaligen US-Präsidenten Trump? Foto: AFP/Mandel Ngan

Muss Donald Trump wegen des Sturms auf das Kapitol vor Gericht oder zieht er erneut ins Weiße Haus ein? Der 6. Januar 2021, an dem ein rechter Mob die friedliche Machtübergabe verhindern wollte, spaltet die USA. Wie es geht, zeigte der erste Präsident mit einem Akt des Selbstverzichts.















Der 6. Januar 2021 wird als schwarzer Tag in die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika eingehen. Dieser Angriff auf das Kapitol in Washington, den „Tempel der amerikanischen Demokratie“, auf dessen Stufen der neu gewählte Präsident seinen Amtseid ablegt, bedeutet einen Einschnitt für einen für Amerika identitätsstiftenden Mythos: Erstmals in der Geschichte des Landes kam es nicht zu einem friedlichen Machtübergang.