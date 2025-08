Trump-Ultimatum: Kreise: Trump kündigt baldiges Treffen mit Putin an

Kreise: Trump kündigt baldiges Treffen mit Putin an

1 US-Präsident Trump hat Bundeskanzler Merz über das Treffen seines Sondergesandten Witkoff mit Kreml-Chef Putin informiert. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Aus Sicht von US-Präsident Trump ist anscheinend die Zeit reif für ein Treffen mit Kreml-Chef Putin, um über ein Ende des Ukraine-Krieges zu reden. Partnern in Europa kündigt er das Treffen an.











Berlin - US-Präsident Donald Trump will sich in absehbarer Zeit mit Kreml-Chef Wladimir Putin zu Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges treffen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Berliner Regierungskreisen nach einem Telefonat von Trump mit mehreren europäischen Regierungschefs, darunter Kanzler Friedrich Merz (CDU). Über entsprechende Pläne berichteten auch die "New York Times" und weitere US-Medien.

Trump informierte die europäischen Partner über das Gespräch seines Sonderbeauftragten Steve Witkoff in Moskau zum Ukraine-Krieg. In dem Telefonat habe er auch seine Absicht angekündigt, sich persönlich mit Putin zu treffen, hieß es in deutschen Regierungskreisen. Dieser hatte zuvor den US-Unterhändler Witkoff für etwa drei Stunden im Kreml empfangen.

US-Außenminister: Haben besseres Verständnis von Russland-Bedingungen

US-Außenminister Marco Rubio sagte dem TV-Sender Fox Business: "Heute war ein guter Tag." Aber es gebe noch viel zu tun, er wolle nicht übertreiben. "Wir haben noch einen langen Weg vor uns." Man habe jetzt ein besseres Verständnis dafür, unter welchen Bedingungen Russland bereit wäre, den Krieg zu beenden. Das müsse man nun mit dem abgleichen, was die Ukrainer in erster Linie und auch die europäischen Verbündeten bereit sind zu akzeptieren. Wenn beides nahe genug aneinander sei, dann gebe es die Möglichkeit für den Präsidenten für ein Treffen.

Trump hatte zuvor auf der Plattform Truth Social geschrieben, Witkoff habe ein "äußert produktives" Treffen mit Putin gehabt. "Große Fortschritte wurden gemacht." Details nannte Trump nicht. Er schrieb weiter, er selbst habe danach einige der europäischen Verbündeten informiert. Alle seien sich einig, dass der Krieg beendet werden müsse. Man werde "in den nächsten Tagen und Wochen" darauf hinarbeiten.

Trump informierte nach Angaben aus Kiew am Abend auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über die Ergebnisse der Verhandlungen von Witkoff in Moskau.

Treffen bereits nächste Woche?

Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf zwei mit dem Plan vertraute Personen, dass Trump beabsichtige, sich bereits nächste Woche persönlich mit Putin zu treffen. Kurz darauf solle es demnach ein Dreier-Treffen mit Selenskyj geben. Ähnlich berichtete der TV-Sender CNN und berief sich unter anderem auch auf eine Quelle aus einer europäischen Regierung.