1 Das Trinkwasser im Bereich „Galgenbuckel“ könnte trüb sein. Foto: picture alliance/dpa

Das Trinkwasser im Bereich „Galgenbuckel“ könnte trüb sein, warnen die Stadtwerke Böblingen. Es bestehe aber kein Abkochgebot. Die Ursache ist eine technische Störung.











Link kopiert

Wegen einer technischen Störung beim Wasser-Vorversorger der Stadtwerke Böblingen am Mittwochvormittag sind Partikel in die Zuleitung zum Wasserbehälter „Galgenbuckel“ gekommen. In der Folge kann es zu einer Trübung des Trinkwassers im Bereich der Zuleitung zum Wasserbehälter „Galgenbuckel“ kommen. Das melden die Stadtwerke Böblingen.

Betroffen sind die Versorgungsgebiete Tannenberg, Turm, Krankenhaus, Panzerkaserne, Stadtgärtnerei, Waldorfschule sowie das Restmüllheizkraftwerk. Es bestehe kein allgemeines Abkochgebot, so die Mitteilung. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurde aber vorsorglich eine Chlorung des Trinkwassers in den genannten Bereichen eingeleitet. Diese Maßnahme dient der Sicherstellung der Trinkwasserhygiene.

Die Dauer der Chlorung ist derzeit noch nicht abschließend festgelegt und wird fortlaufend in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt überprüft. Sobald neue Informationen vorliegen, wird die Bevölkerung umgehend informiert.

Im Sommer 2023 gab es langes Abkochgebot

Im Sommer des Jahres 2023 war es in Böblingen über Wochen zu einem Abkochgebot gekommen. Damals waren allerdings Bakterien die Ursache. Betroffen war damals der Hochbehälters Brand in der Böblinger Diezenhalde. Über mehrere Tage galt damals ein Abkochgebot in Teilen Böblingens und in Dagersheim.

Informationen und weitere Fragen und Antworten finden Interessierte auf der Webseite unter stadtwerke-boeblingen.de