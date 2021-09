8 Am Tag nach dem Brand wird das Ausmaß des Schadens klar. Foto: Kraufmann/Archiv

Im März 1994 erlebt Stuttgart den schlimmsten Brand seit dem Zweiten Weltkrieg. Sieben Menschen kommen dabei ums Leben.















Stuttgart - Viele Szenen dieser Nacht im März 1994 haben selbst Feuerwehrleute erschüttert, die schon viel gesehen haben in ihrem Leben. Eine Frau ist der Rettung so nah, lässt in schwindelerregender Höhe los, um ins Sprungtuch zu fallen. Sie landet daneben, tot. Im Fallen streifte sie eine Straßenlaterne, dadurch wird sie aus der Flugbahn gehebelt und trifft die rettende Plane nicht. Sie ist eines von sieben Todesopfern, die der verheerende Brand in der Geißstraße im Frühjahr 2004 fordert.