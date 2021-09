6 Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei nach Sabine. Foto: Kraufmann/Thomas Hörner

Nach mehr als 30 Jahren ist der Mord an einer Neunjährigen aus dem Stuttgarter Westen noch immer ungeklärt. Auch den Chef der Soko von damals lässt das nicht los.















Stuttgart - Ein Kind zu verlieren, das ist der schwerste Schicksalsschlag, der Eltern und Geschwister treffen kann. Wenn man sich überhaupt noch eine Steigerung dieses Leids vorstellen kann, dann diese: Wenn die Frage nach dem Warum ein Leben lang ungeklärt bleibt. Im Fall der mit neun Jahren aus dem Leben gerissenen Sabine Hammerich aus dem Stuttgarter Westen ist das so. Und weil er weiß, wie diese Frage die Familie bewegt, bewegt der Fall auch den längst in den Ruhestand getretenen Josef Kögelnoch. In die Dienstzeit des heute 86-jährigen Polizisten fiel der Fall. Die besondere Tragik für Kögel und all seine Kolleginnen und Kollegen bei der Stuttgarter Polizei: Sabine Hammerich war die Tochter eines Polizisten. Bevor er zum Dienst ging, wollte er noch Zigaretten holen. Sabine bot an, für ihn eine Schachtel aus dem Automaten zu ziehen. Der hing nur ein paar Meter von der Wohnung der Familie an der Schwabstraße, an der Ecke zur Rosenbergstraße. Sabine nimmt die Markstücke, verlässt am 17. Juli um 18.30 Uhr fröhlich das Haus in ihrem gelben Sommerkleidchen – und kommt nie mehr zurück.