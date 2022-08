1 Im Gebäude Nauheimer Straße 100 in Bad Cannstatt ist noch jede Menge Platz für städtische Mitarbeiter. Der Innenausbau des Mietshauses wird für die Stadt teuer: Rund zehn Millionen Euro sind vorgesehen. Der Mietvertrag läuft nur noch neun Jahre. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Stadtverwaltung findet keine Mitarbeiter, weil die Büroarbeitsplätze fehlen. Ein Neubau wird vertagt, angemietete Gebäude stehen wie in Cannstatt jahrelang teils leer.















Link kopiert

Vor fast drei Jahren hat die Stuttgarter CDU-Gemeinderatsfraktion in einem Antrag festgestellt, dass die Stadtverwaltung nur dann ein guter Dienstleister für die Bürger, für Unternehmen und Verbände, Vereine und Organisationen sein könne, wenn sie engagierte und kompetente Mitarbeiter beschäftige. Seitdem wurden einige Tausend Stellen neu geschaffen. Viele konnten aber bis heute nicht besetzt werden, weil sich Fachkräfte erst gar nicht um eine Stelle bei der Stadt bewerben, weil man ihnen nicht einmal einen Arbeitsplatz bieten kann. Beim Thema Mitarbeiterzufriedenheit, so der CDU-Fraktionschef Alexander Kotz damals, „befinden wir uns teilweise noch auf einem Stand der 80er Jahre oder früher“.

Mittlerweile ist der Bedarf an neuen Mitarbeitern auch deshalb gewachsen, weil die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen und sich die Zahl der Abgänge bald verdoppeln wird. Auf der Angebotsseite hat sich wenig verbessert – und das gilt nicht nur für die veralteten und überlasteten Kfz-Zulassung- und die Führerscheinstelle in Zuffenhausen – das in Beton gegossene Organisationsversagen der Stadt.

Mitarbeiter wollen nicht auf die Fildern

Der Befreiungsschlag in Form eines modernen, klimaneutralen Bürogebäudes für bis zu 2000 Beschäftigte ist ausgeblieben. Das Vorhaben, eines von der Firma W2 zu erwerben, die noch in diesem Jahr in Möhringen mit dem Bau beginnen will, hat sich vorerst zerschlagen. Im Rathaus entschied man, weitere geeignete Projekte zu prüfen, die trotz akuter Preisexplosion günstiger sein sollten als das W2-Gebäude – und citynäher. Mittlerweile haben Mitarbeiter einiger Ämter ihren Unwillen darüber geäußert, aus der Innenstadt auf die Filder zu ziehen. Sie würden lieber in einem Neubau hinter dem ehemaligen Direktionsgebäude beim Hauptbahnhof arbeiten wollen. Dort werden allerdings Grundstückspreise aufgerufen, die jene in Möhringen um ein Vielfaches übersteigen. Das bringt die Gesamtpersonalratsvorsitzende Claudia Häußler in Schwierigkeiten.

Das Gremium befürwortete bisher den Möhringer Standort – „aber nur, weil uns die Verwaltung gesagt hat, dies sei der ideale und einzig zur Verfügung stehende Standort“. Sie vermisst nach wie vor Aussagen des zuständigen Verwaltungsbürgermeisters Fabian Mayer (CDU), welche Ämter wann wo vorübergehend oder ständig unterkommen.

Grüne legen nach

So empfinden alle Fraktionen; sie haben in einem Antrag versucht, Druck zu machen. Die Grünen legen nach: Die Fraktionsvorsitzende Petra Rühle beklagt, dass es kein „Betrachtung von oben herab“ auf den aktuellen und künftigen Platzbedarf gibt, der mit möglichen Miet- oder Kaufobjekten und Neubauten abgeglichen wird. Kurzum: Es gibt keinen Masterplan „Büroverwaltung“. Die Grünen haben die drängenden Probleme angesprochen: Führerschein- und Zulassungsstelle, vor allem aber die Ausländerbehörde, an die eine Außenstelle des Jobcenters angedockt werden könnte.

Bürogebäude zu kaufen oder zu mieten und im Nachgang zu überlegen, wer dort unterkommen kann, hat sich in den vergangenen Jahren als wenig zielführend herausgestellt. Rund 12 500 Quadratmeter benötige man für 500 Arbeitsplätze, hieß es bei den Haushaltsberatungen im November 2019. Für diesen Zweck wurde eine Immobilie in der Deckerstraße 35 und Nauheimer Straße 100 hinter dem Cannstatter Carrée angemietet. Monatsmiete: fast 290 000 Euro. Die Flächen könnten vorübergehend von Ämtern genutzt werden, die von Sanierungen der Büros in der Rathauspassage und Eberhardstraße betroffen wären, hieß es seinerzeit. Mittlerweile ist in einem ersten Schritt in drei von sechs Etagen im Gebäude Deckerstraße 35 das Gesundheitsamt untergebracht worden. Im vierten Stock werde eine Teilfläche durch das Sozialamt, Dienststelle „Leben im Alter“ belegt. Im Erdgeschoss und in der ersten Etage findet der Ausbau für das Jobcenter und den städtischen Vollzugsdienst mit Hundestaffel statt. Geplanter Einzug: Dezember. Auf Anfrage vermochte das Jobcenter aber nicht zu sagen, wer dort überhaupt unterkommen solle.

Zeitpunkt der Übergabe: Herbst 2023

Weniger gut läuft es im siebenstöckigen Gebäude Nauheimer Straße 100. Hier seien „verschiedene Belegungen geprüft“ worden. Gerade habe der Rat zugestimmt, dort die Verkehrsüberwachung und den Vollzugsdienst unterzubringen. Zeitpunkt der Übergabe: Herbst 2023. Im vierten Stock verbleibe eine „Potenzialfläche“, die noch keinem Nutzer zugeordnet sei. Wegen Verzögerungen in der Planung hat der Vermieter insgesamt auf elf Monatsraten verzichtet.

Der Vermieter muss die Gebäude renovieren, damit ein normaler Bürostandard erreicht wird. Dafür stellt er 5,5 Millionen Euro bereit. Die Stadt hatte mit 800 000 Euro eigenem Aufwand gerechnet, kommt damit aber bei Weitem nicht hin. Allein für die Nauheimer Straße 100 wird aktuell mit 9,6 Millionen Euro kalkuliert – für ein auf zehn Jahre angelegtes Mietverhältnis.

Auch die Belegung des 2019 gekauften Gebäudes Torstraße 15 am Wilhelmsplatz zieht sich. Es wird seit 2020 im nicht sanierten Zustand von Mitarbeitern des Haupt- und Personalamts, des Ordnungsamts, Kulturamts und Schulverwaltungsamts genutzt. Parallel laufe die Umbauplanung für eine spätere Verwendung des Gebäudes für das Bürgerbüro und das Sozialamt.

Der Umzug kann dauern: Beginnen könne man erst, wenn Geld dafür bereit gestellt werde – und zwar im übernächsten Doppelhaushalt 2024/25.