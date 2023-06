Einzelhandel in Stuttgart Dr. Eckert ist an Bahnhöfen zuhause

Der Name Dr. Eckert sagt wenigen Menschen etwas. Aber nahezu jeder Bahnreisende hat schon in Buch- und Tabakläden der Stuttgarter Unternehmensgruppe eingekauft. Vor 100 Jahren hat alles klein angefangen, mittlerweile gibt es 400 Standorte. Was ist das Erfolgsgeheimnis?