Trotz roter Zahlen: „Die Kosten sind hoch“: Diese Projekte sind in Hochdorf geplant
Wofür will Hochdorfs Verwaltung Geld in die Hand nehmen? Foto: tki

Trotz roter Zahlen und schwindender Rücklagen müssen in diesem Jahr einige Projekte in Hochdorf angegangen werden. Was ist geplant?

Es sei absehbar, dass man sich in Hochdorf in Zukunft überlegen müsse, welche Projekte finanziell umgesetzt werden können – so hatte Hochdorfs Bürgermeister Gerhard Kuttler bei der Haushaltseinbringung im vergangenen Dezember die finanzielle Lage der Kommune eingeordnet. 2026 werde mit einem Minus von etwa 850 000 Euro im Ergebnishaushalt gerechnet. Dies sei „kein Haushalt, den man schönreden kann“, erklärt Markus Krämer, Vorsitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion.

