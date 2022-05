Karstadt will in Esslingen bleiben

1 In der Esslinger Karstadt-Filiale sieht man trotz Kündigung des Eigentümers und Investors BPI „keinen Grund, den langfristigen Mietvertrag vorzeitig zu beenden“. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Karstadt-Chefin Gabriele Post wirft dem Investor BPI Esslingen vor, das Kaufhaus seit Mitte 2021 aus dem Mietvertrag drängen zu wollen. Karstadt – offiziell jetzt Galeria – habe sich immer konstruktiv an den Planungen beteiligt.















Der Paukenschlag kam am Mittwoch. Der Investor BPI Esslingen, der auf dem Karstadt-Areal 160 Wohnungen sowie Büros, Dienstleistungs- und Einzelhandelsflächen bauen will, hat Esslingens einzigem Warenhaus gekündigt. Gabriele Post, Leiterin der Galeria-Filiale – wie Karstadt seit geraumer Zeit heißt – bekräftigt, dass Galeria an seinem Standort in der Esslinger Bahnhofstraße bleiben will.