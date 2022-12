1 Nataliia Nychai (links) und Maria Samokhval wollen Weihnachten mit einem Stück Normalität begehen. Foto: Karin Ait Atmane

Das Leben muss weitergehen, sagen ukrainische Geflüchtete in Plochingen. Sie werden trotz der Situation in ihrer Heimat Weihnachten feiern. Mit klassischen ukrainischen Bräuchen, aber auch mit Sorgen um Freude und Verwandte. Doch es gibt auch Kontroversen.















Sie werden kochen und gemeinsam essen, Spiele machen und vielleicht Lieder singen. Sie werden mit ihren Lieben in der Ukraine telefonieren, wie jeden Tag, und wahrscheinlich auch ein bisschen traurig sein, mehr noch als an anderen Tagen. Vor einem Jahr waren alle noch mit ihren Familien in der Ukraine zusammen und ahnten nicht, was auf sie zukommt. „Das ist schwierig“, sagt Maria Samokhval. „Alle vermissen jemand. Aber wir müssen weiterleben.“ Sie sitzt mit Alina Trotsko, Marina Bulavina und Nataliia Nychai am Tisch, um etwas über ukrainische Weihnachtsbräuche zu erzählen. Irina Pechthold vom Lokalen Bündnis für Flüchtlinge hilft, wenn die deutschen Wörter fehlen. Und sie weiß: Wer hier ist, hat es warm, hat Strom und zu essen – aber, sagt sie, „einfacher ist das nicht“. Die Angehörigen in Gefahr und Not zu wissen, die Ungewissheit, wie es weitergeht, das sind drückende Lasten. Immer wieder gibt es geflüchtete Familien, die vor Heimweh und Sorge den Zug zurück in die Heimat nehmen. Auch in Plochingen kam das vor.