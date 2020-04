Trotz des Stillstands wird am Flughafen gearbeitet

1 Auf dem Stuttgarter Flughafen bleiben die großen Maschinen vorerst am Boden. Foto: FSG

Die Start- und Landebahn ist gesperrt, in den Terminals des Flughafens in Leinfelden-Echterdingen herrscht Leere. Doch hinter den Kulissen des Landesflughafens geht die Arbeit in vielen Bereichen weiter.

Leinfelden-Echterdingen - Die Flugzeuge bleiben am Boden. Wie ein Stellplatz für große Maschinen sieht derzeit das Vorfeld des Stuttgarter Flughafens aus. Die Fluggesellschaft Eurowings, Marktführer am Stuttgarter Flughafen, hat aktuell 15 Flugzeuge dort abgestellt. Wie viele von ihnen am 23. April wieder abheben, ist ungewiss. „Das entwickelt sich sehr dynamisch“, sagt Laura Karsten, die Sprecherin der Airline. Wenn der Flughafen teilweise wieder für den Betrieb geöffnet wird, seien aktuell nur Flüge nach Hamburg und Berlin geplant: „Weitere Ziele prüfen wir.“