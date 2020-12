1 Die nächtliche Ausgangssperre hat Einbrecher in mehreren Stuttgarter Stadtgebieten nicht aufgehalten. Foto: picture alliance / dpa/Horst Ossinger

Am Wochenende gab es gleich sechs Einbrüche in verschiedenen Stadtteilen Stuttgarts. In fünf Fällen flüchteten die Diebe ohne Beute. Und einmal wurden womöglich die mutmaßlichen Täter beobachtet.

Stuttgart - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (11. bis 14. Dezember) in Wohnungen an der Waldstraße (Stuttgart-Degerloch) und an der Planckstraße (Stuttgart-Ost) sowie am Nobile-, Scott- und Junkerweg (Stuttgart-Stammheim) eingebrochen. Beim Versuch, in ein Haus an der Solitudestraße (Stuttgart-Weilimdorf) einzubrechen, sind die Täter gescheitert. An der Waldstraße hebelten die Einbrecher in der Nacht zum Sonntag, zwischen 17 Uhr und 9 Uhr, ein Fenster auf, durchsuchten den Keller und flüchteten ohne Beute.

Am Nobileweg hebelten Unbekannte am Sonntag zwischen 12.40 Uhr und 20 Uhr eine Terrassentür auf, durchwühlten Schubladen und stahlen Uhren und Schmuck, laut der Polizei im Wert von mehreren Hundert Euro. Auch am Scottweg hebelten die Täter am Sonntag zwischen 14.30 Uhr und 18.10 Uhr eine Terrassentür auf, durchwühlten Schubladen und flüchteten offenbar ohne Beute.

Zeuge berichtet von Pärchen vor dem Haus

Ein Zeuge beobachtete vor dem Haus einen circa 30 Jahre alten, schlanken Mann, der auffallend groß war und einen dunklen Parka trug. Bei ihm war eine etwa 30 Jahre alte und rund 170 Zentimeter große Frau, die mit einer beigebraunen Jacke mit Fellkragen bekleidet war. Ob die beiden im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich an der Solitudestraße. Dort wollten die Täter am Freitag, zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr, eine Kellertür und mehrere Terrassentüren aufhebeln. Nachdem ihnen das nicht gelang, flüchteten sie unerkannt. Am Junkerweg hebelten die Diebe in der Nacht zum Montag, zwischen 23 Uhr und 0.50 Uhr ein Toilettenfenster auf und stiegen ein. Sie flohen offenbar ohne Beute.

Unwesentlich erfolgreicher waren Diebe, die an der Planckstraße am Samstag zwischen 16 Uhr und 18.40 Uhr auf unbekannte Weise in eine Wohnung gelangten. Sie durchsuchten das Schlafzimmer und stahlen 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89 957 78 bei der Polizei zu melden.