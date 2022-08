1 Hitzewelle im Kessel: In der kommenden Woche müssen Stuttgarter und Stuttgarterinnen schwitzen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Sommer in Stuttgart geht in die Vollen – sogar ein Hitze-Rekord ist in Reichweite. Tropische Nächte lassen das Thermometer nicht unter 20 Grad fallen. Wann Abkühlung im Kessel in Aussicht steht.















Link kopiert

Die nächste Hitzewelle rollt über Stuttgart und die Region hinweg – und im August könnte sogar ein Wetter-Rekord für die baden-württembergische Landeshauptstadt purzeln. Denn zur Wochenmitte kratzt die Schwaben-Metropole an der 39-Grad-Marke, wie Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart am Montag berichtet. Zwar rechnet der Meteorologe am Donnerstag mit einer Hitzespitze von 38 Grad im Kessel, doch „der Rekord ist in Reichweite“, schildert der Wetterexperte. Der bisherige Höchstwert in Stuttgart wurde im Sommer 2015 gemessen und liegt bei exakt 38,8 Grad. Spätestens ab Mittwoch sei für die Region mit Hitzewarnungen zu rechnen, so der Wetterfrosch.

Wann die Hitzewelle ihren Höhepunkt erreicht

Von Anfang an kennt das Thermometer im August nur eine Richtung: steil nach oben. Am Montag seien zwar noch Schauer möglich, die Temperaturen belaufen sich aber auf hochsommerliche 28 bis 29 Grad in der Region. Grund für die Hitze: „Ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik, das im Zusammenspiel mit einem Hochdruckgebiet über dem Mittelmeer sehr heiße Luft zu uns führt“, schildert DWD-Experte Nerding. Am Dienstag soll das Thermometer dann bei nahezu wolkenlosem Himmel auf 31 Grad steigen. Bei Temperaturen um die 18 Grad ist auch in der Nacht zum Mittwoch kaum mit Abkühlung zu rechnen.

Und dann rollt die Hitzewelle so richtig los: Am Mittwoch schwitzen Stuttgarterinnen und Stuttgarter bei wolkenlosem Himmel bei 35 Grad – in der City sind sogar 36 Grad drin, prognostiziert Nerding. In der Nacht zum Donnerstag erwartet uns eine tropische Nacht. Sprich: Das Thermometer sinkt nicht unter 20 Grad. Schließlich heizt der Donnerstag auf 38 Grad auf – und kratzt eventuell sogar an der 39-Grad-Marke. In der Nacht zum Freitag kommt voraussichtlich wenig Abkühlung. Zwar kündigen Wolken eine Kaltfront an – doch in Stuttgart belaufen sich die nächtlichen Tiefstwerte um die 23 Grad. Der Freitag bringt mit Schauern und Gewittern mit 32 Grad zumindest eine minimale Abkühlung.

Sonne ohne Ende in Baden-Württemberg

Insgesamt sei der Sommermonat Juli zu warm und trocken gewesen. Der Temperatur-Durchschnitt im zweiten Sommermonat des Jahres lag nach einer ersten Auswertung bei 19,2 Grad und damit 2,3 Grad über dem international gültigen Vergleichswert der Jahre 1961 bis 1990. Selbst im Vergleich zur wärmeren Referenzperiode der Jahre 1991 bis 2020 betrug die Abweichung noch 0,9 Grad. „Dürre und Hitze waren die Grundlage für zahlreiche Feld- und Waldbrände“, teilte der DWD mit. Mit 265 Stunden überragte die Sonnenscheindauer zudem ihr Soll um rund 25 Prozent. Vor allem im Südwesten gab es Sonne ohne Ende: Mehr als 350 Sonnenstunden registrierten dort die Stationen.

Damit kam der sogenannte Heumonat auf bis zu 29 Sommertage. Darunter verstehen Meteorologen Tage, an denen es mehr als 25 Grad wird. „In der Südhälfte herrschte bis auf kurze kühlere Episoden ein Endlos-Sommer“, schrieben die DWD-Meteorologen.

Besorgniserregende Trockenheit

Gleichzeitig blieb es den Angaben zufolge in vielen Regionen „besorgniserregend trocken“. Betroffen waren vor allem Rheinland-Pfalz, das Saarland und Hessen. Dort tröpfelten im gesamten Monat örtlich noch nicht einmal fünf Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel. Selbst deutschlandweit fielen gerade einmal 35 Liter Regen pro Quadratmeter. Das ist laut DWD weniger als die Hälfte des üblichen Niederschlags (78 Liter).

Mehr Regen gab es nur im Norden und mit mehr als 100 Litern im südlichen Alpenvorland. „Dürre und Hitze waren so die Grundlage für zahlreiche Feld- und Waldbrände“, teilte der Wetterdienst weiter mit. Brände gab es etwa in Brandenburg und in der Sächsischen Schweiz.

In die erste Auswertung des DWD flossen nicht alle Messungen der rund 2000 Stationen ein. Zudem basierten die Daten der letzten drei Tage des Monats auf Prognosen.