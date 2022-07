1 Angesichts der anhaltenden Trockenheit wird der Rasensprenger wohl nicht mehr eingeschaltet sein dürfen. Foto: dpa/Robert Michael

Wegen der Trockenheit darf man aus Bächen und Seen im Kreis Esslingen kein Wasser mehr zum Gießen entnehmen. Grundwasserbrunnen sind weiterhin erlaubt – noch. Auch Trinkwasser wird knapp. In Neuffen gelten bereits strenge Verbote.















Der Landkreis Esslingen hat die Entnahme von Wasser aus Bächen, Flüssen, Weihern und Seen vorerst untersagt. Denn die anhaltend warme und trockene Witterung hat in den Fließgewässern zu extrem niedrigen Pegelständen geführt, weshalb zum Schutz von Fischen, kleineren Lebewesen und Pflanzen von sofort an Einschränkungen gelten.