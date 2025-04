Trockenheit im Kreis Esslingen: Dürre, Sonne, Wind: Die Vegetation leidet

Brand in Bempflingen Feuerwehr löscht brennende Streuobstwiese

Zwei Heranwachsende sollen am Donnerstagabend in Bempflingen eine Streuobstwiese in Brand gesetzt haben – offenbar durch eine Silvesterrakete. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, doch die mutmaßlichen Verursacher flüchteten mit einem schwarzen Kleinwagen.