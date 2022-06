1 Feuer und Rauch: Der Katastrophenschutz warnt die Bevölkerung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Foto: Joerg Carstensen/dpa

Vor rund vier Jahren wüteten in dem Waldstück südwestlich von Berlin tagelang die Flammen. Nun kämpfen in der Region erneut Feuerwehrleute gegen einen Brand - unter ähnlich schweren Bedingungen.















Potsdam/Treuenbrietzen - Die Feuerwehr kämpft weiter gegen den Brand in einem Waldstück in der Nähe der brandenburgischen Kleinstadt Treuenbrietzen an.

Die Arbeiten sollen nach Angaben des Walschutzbeauftragten Raimund Engel auch am Samstag andauern. Das Feuer war am Freitag ausgebrochen und hatte sich bis zum Abend auf etwa 60 Hektar ausgebreitet. Die Fläche entspricht 84 Fußballfeldern.

Die Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Andrea Metzler, sagte am späten Freitagabend, es sei windstill und man hoffe, dass das so bleibe. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erhielten demnach weitere Verstärkung durch Wasserwerfer der Polizei.

Der Einsatz der Feuerwehrleute könnte schwierig werden, weil es sich auch um Fläche im Kampfmittelverdachtsgebiet handelt. 2018 hatten in Treuenbrietzen mehrere Tage lang Flammen in dem Waldstück gewütet. Dabei waren rund 400 Hektar Wald zerstört worden.