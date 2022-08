1 „Wasser marsch“ heißt es wieder in Neuffen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Trinkwasserversorgung in Neuffen steht wieder zur vollen Verfügung. Nach Mitteilung der Stadtwerke entfallen damit die Einsparmaßnahmen, zu denen die Bevölkerung fast zwei Wochen lang aufgerufen waren.















Link kopiert

Die Einschränkungen der Wassernutzung in Neuffen (Kreis Esslingen) sind aufgehoben. Wie die Stadtwerke mitteilen, steht die Trinkwasserversorgung „ab sofort wieder zur vollen Verfügung“ bereit. Die Einsparmaßnahmen, zu denen die Bevölkerung fast zwei Wochen lang aufgerufen war, entfallen damit. Blumengießen, Rasensprengen, Autowaschen und das Befüllen von Pools sind also wieder erlaubt.

Hintergrund des Versorgungsengpasses in den letzten Tagen war zum einen eine massive Störung in den technischen Anlagen des Wasserwerks sowie zwei zunächst unbemerkte Wasserrohrbrüche, die zu einem unkontrollierten massiven Frischwasserabfluss geführt haben. „Erschwerend kam in dieser Situation hinzu, dass die eigenen Quellschüttungen aufgrund der aktuellen Trockenheit weniger Rohwasser liefern“, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke Neuffen. Nach dem Abschluss der Reparaturarbeiten sei nun „das bisher gewohnte Gleichgewicht zwischen Trinkwasserangebot und Trinkwasserbedarf wieder hergestellt“. Da die Wasseraufbereitung an die derzeitigen Rahmenbedingungen angepasst werden muss, sei die Wasserhärte derzeit allerdings höher als sonst.