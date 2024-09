Trinkwasser in Esslingen: Desinfektion des Wassers endet

1 Etwa zwei Wochen lang ist das Trinkwasser in Teilen Esslingens desinfiziert worden. Foto: dpa/Lukas Schulze

Das Trinkwasser in Esslingen ist laut Stadtwerken bei mikrobiologischen Messungen nicht mehr auffällig. Deshalb werde nach rund zwei Wochen die Desinfektion am Donnerstag wieder eingestellt.











Link kopiert

Nach gut zwei Wochen kann die Desinfektion des Trinkwassers in Teilen Esslingens nach Angaben der örtlichen Stadtwerke wieder eingestellt werden. Im Lauf des Dienstags habe man die Dosis der Desinfektion in Abstimmung mit dem Landesgesundheitsamt bereits halbiert, teilen die Stadtwerke mit. Am Donnerstag, 12. September, werde sie ganz eingestellt. Möglich sei dies angesichts der aktuellen mikrobiologischen Messergebnisse. Diese liegen nach Angaben des Wasserversorgers inzwischen wieder weit unter den gültigen Grenzwerten der Trinkwasserverordnung. Betroffen waren die Teile Esslingens, die von den örtlichen Stadtwerken mit Landeswasser versorgt werden und damit diejenigen Stadtgebiete, die direkt am Neckar oder nördlich des Neckars liegen.

Trinkwasser wird seit Ende August desinfiziert

Um die hohe Qualität des Trinkwassers zu jeder Zeit sicherzustellen, sei das Trinkwasser auf der Schurwaldleitung der Landeswasserversorgung in Abstimmung mit dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg seit dem 26. August desinfiziert worden, so die Stadtwerke. Die Chlorkonzentration habe dabei immer deutlich unter dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung gelegen.

Das Trinkwasser der Landeswasserversorgung fließt über Fernleitungen nach Esslingen und wird im Stadtgebiet von den Stadtwerken Esslingen weiterverteilt. Die südlichen Esslinger Stadtgebiete Berkheim und Zollberg waren von der Maßnahme nicht betroffen. In diesen Stadtteilen fließt Bodenseewasser aus den Leitungen. Eine Karte zur Herkunft des Wassers in Esslingen ist online zu finden unter www.swe.de/wasser/herkunft.