Sommersaison im Theater unter den Kuppeln Mit Bühnenzauber in die Nacht hinein

Mit der kleinen Hexe auf dem Weg zum Blocksberg beginnt am 11. Juni die Saison im Theater unter den Kuppeln. Vom 16. Juni an wird das Musical „Evita“ gespielt – in der Inszenierung von Leif Klinkhardt von den Möhringer Musicals.