Trinkflaschen, Sonnencreme, Duschen: Wegen großer Hitze: „Kältestube“ in Stuttgart

1 Thermometer auf Temperaturkarte von Deutschland. Angesichts der aktuellen Hitze gibt es in der Stuttgarter Innenstadt eine „Kältestube“ (Symbolfoto). Foto: IMAGO/IlluPics/IMAGO

Angesichts der aktuellen Hitze bietet die Evangelische Gesellschaft in Stuttgart eine „Kältestube“ an. In der Innenstadt werden Trinkflaschen, Sonnencreme und eine Dusche zur Verfügung gestellt. Das Angebot richte sich an Menschen in prekären Verhältnissen.











Link kopiert

Eine „Kältestube“ bietet die Evangelische Gesellschaft (eva) in Stuttgart an. In der Innenstadt gebe es diesen Ort, der Trinkflaschen, Sonnencreme und sogar eine erfrischende Dusche zur Verfügung stelle, berichtet die Evangelische Landeskirche in Württemberg am Dienstag auf ihrer Internetseite. Das Angebot richte sich an Menschen in prekären Verhältnissen, die in schlecht isolierten Räumen lebten oder obdachlos seien.

Im Winter werden die Räumlichkeiten als Wärmestube genutzt. Nun sei aber eine Klimaanlage in einem Nebenraum installiert worden, in den sich Besucher zurückziehen und „bei angenehmen Temperaturen Kräfte sammeln“ könnten, hieß es weiter.

In der „Kältestube“ stehen auch WCs zur Verfügung

„Wir geben Pläne aus, wo es kostenloses Trinkwasser gibt“, sagt Birgit Auer von der eva. Allerdings komme bei Obdachlosen das Dilemma hinzu, dass sie nicht viel trinken wollten, weil sie oft keinen Zugang zu Toiletten hätten. In der „Kältestube“ stehen WCs zur Verfügung.

Außerdem können Besucher dort duschen und in der Kleiderkammer ihre durchgeschwitzte Kleidung gegen frische tauschen. Für 1,50 Euro werden T-Shirts, Hosen und andere Textilien gewaschen und getrocknet. Des Weiteren haben die Gäste Zugriff auf gespendete Hygienebeutel.