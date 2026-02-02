Trigema in Burladingen: Wolfgang Grupp ist Opa – Bonita zum ersten Mal Mama geworden

Wolfgang Grupp ist Opa – Bonita zum ersten Mal Mama geworden

Wolfgang Grupps Tochter, Bonita Grupp, ist Mama geworden.

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist Opa. Wie das Unternehmen am Montag bestätigte, ist seine Tochter Bonita Grupp, die das Unternehmen inzwischen mit ihrem Bruder führt, Mama geworden. Für die meisten kommt die Nachricht völlig überraschend – über ihre Schwangerschaft war öffentlich nichts bekannt geworden.

Mutter und Kind wohlauf

Dem Baby und der Mutter geht es laut einer Sprecherin des Unternehmens gut. Details über das Geschlecht des Kindes, die Vaterschaft und wann genau es das Licht der Welt erblickte, nannte das Unternehmen mit Verweis auf den Schutz der Privatsphäre des Kindes nicht. Bonita Grupp wird zum ersten Mal Mutter, Vater Wolfgang Grupp zum ersten Mal Opa.

Die Familie Grupp durchlebte im vergangenen Jahr schwere Zeiten, als Wolfgang Grupp senior einen Suizidversuch öffentlich machte – ihn später bereute und seitdem darum bemüht ist, das Thema Altersdepressionen sichtbar zu machen.

Bonita Grupp ist seit 2024 gemeinsam mit ihrem Bruder Wolfgang Grupp Junior Geschäftsführerin des baden-württembergischen Unternehmens, das als Inbegriff des schwäbischen Mittelstands gilt. Trigema beschäftigt rund 1200 Mitarbeiter und ist im Textilbereich tätig.

Ganz wie ihr Vater nutzt sie den hohen Bekanntheitsgrad der Familie, um sich auch politisch einzumischen. So kritisierte sie etwa die SPD-Pläne zur Erbschaftssteuer, die mittelständische Unternehmen in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten verunsichern würde.