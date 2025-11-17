Trigema-Chef Wolfgang Grupp jun.: „Ich kann und möchte keine Kopie von meinem Vater sein“

„Ich kann und möchte keine Kopie von meinem Vater sein“

1 Wolfgang Grupp jun. sieht es als Verpflichtung an, den Standort Burladingen zu halten. Foto: Michael Sautter

Nach dem Generationenwechsel an der Spitze von Trigema sagt Wolfgang Grupp jun., wie er das Unternehmen nach vorne bringen will. Auch der Vater ist wieder im Büro.











Gespräche mit Journalisten führt Wolfgang Grupp junior, der Sohn des Burladinger Patriarchen Wolfgang Grupp (83), im Großraumbüro in der Burladinger Firmenzentrale. Keine Einzelbüros, keine Geheimnisse. Der Betrieb und das Familienleben wirken wie eine Einheit. Womit kaum ein Außenstehender rechnet: auch der Senior ist wieder im Büro. Er diktiert Briefe, regt sich dann und wann auch einmal auf, aber er überlässt seinem Sohn die Bühne. Fast täglich kommt er ins Büro, meist zwei Stunden am Vormittag und dann noch mal am Nachmittag.