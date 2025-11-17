Trigema-Chef Wolfgang Grupp jun.: „Ich kann und möchte keine Kopie von meinem Vater sein“
1
Wolfgang Grupp jun. sieht es als Verpflichtung an, den Standort Burladingen zu halten. Foto: Michael Sautter

Nach dem Generationenwechsel an der Spitze von Trigema sagt Wolfgang Grupp jun., wie er das Unternehmen nach vorne bringen will. Auch der Vater ist wieder im Büro.

Gespräche mit Journalisten führt Wolfgang Grupp junior, der Sohn des Burladinger Patriarchen Wolfgang Grupp (83), im Großraumbüro in der Burladinger Firmenzentrale. Keine Einzelbüros, keine Geheimnisse. Der Betrieb und das Familienleben wirken wie eine Einheit. Womit kaum ein Außenstehender rechnet: auch der Senior ist wieder im Büro. Er diktiert Briefe, regt sich dann und wann auch einmal auf, aber er überlässt seinem Sohn die Bühne. Fast täglich kommt er ins Büro, meist zwei Stunden am Vormittag und dann noch mal am Nachmittag.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.