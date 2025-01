Trient: Von Auto erfasst: Italienisches Rad-Talent gestorben

Aufstellung des VfB Stuttgart So will Sebastian Hoeneß beim FSV Mainz 05 spielen lassen

Nach seiner Auszeit in der Königsklasse wird Nick Woltemade in die Startelf des VfB beim Gastspiel im Mainz an diesem Samstag (15.30 Uhr) zurückkehren. Wer sonst noch spielt, erfahren Sie hier.