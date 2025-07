Trickdiebstahl in Esslingen: Seniorin von Unbekanntem um Schmuck betrogen – Zeugen gesucht

1 Die Polizei konnte den Unbekannten trotz Fahndung nicht finden (Symbolfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa

Eine Seniorin aus Esslingen ist Opfer eines Trickdiebstahls geworden: Ein Unbekannter gelangte unter dem Vorwand, Rauchmelder zu kontrollieren, in ihre Wohnung und entwendete Schmuck.











Eine Seniorin aus Esslingen ist am Freitag Opfer von einem Trickdieb geworden. Wie die Polizei mitteilte, klingelte der bislang unbekannte Täter gegen zwölf Uhr an der Wohnungstür der Frau, die in einem Mehrfamilienhaus in der Pliensauvorstadt lebt. Der Mann gab an, die Rauchmelder in ihrer Wohnung überprüfen zu wollen. Daraufhin begab er sich ins Innere und entwendete eine Schmuckschatulle. Anschließend ergriff er die Flucht.

Eine später eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 1,75 Meter großen Mann von normaler Statur handeln. Er soll außerdem einen dunklen Vollbart sowie schwarze Haare haben und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Zum Tatzeitpunkt trug er helle, beigefarbene Kleidung. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711/2202630 entgegen.