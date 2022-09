Trickdieb in Kirchheim unterwegs

1 Ein Trickdieb war am Dienstag in der Kirchheimer Altstadt unterwegs und hat einer Frau Geldscheine gestohlen. (Symbolbild) Foto: imago images/ibner

Mit einer listigen Masche hat ein noch Unbekannter einer Frau am Dienstagvormittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) Scheine aus ihrer Geldbörse geklaut. Die Polizei bittet um Hinweise.















Eine 53-Jährige ist am Dienstagvormittag in der Kirchheimer Altstadt im Hof hinter einer Gaststätte in der Sophienstraße Opfer eines Trickdiebes geworden. Laut Polizei bat der bislang unbekannte Mann eine Frau gegen 10 Uhr, ihm eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Als die 53-Jährige bereitwillig ihren Geldbeutel öffnete, griff der Unbekannte nach den Angaben hinein und entwendete ihre Geldscheine.

Trickdieb flüchtet – Polizei ermittelt

Anschließend rannte der Trickdieb in Richtung Welling-/Schuhstraße davon. Der Mann sei etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und schlank. Er habe kurze dunkle Haare und eine schwarze Hose sowie einen Pullover getragen. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Hinweise.