Trickbetrug in Filderstadt: Falscher Microsoft-Mitarbeiter bringt Senior um vierstelligen Betrag

1 Ein Senior aus Filderstadt-Bonlanden ist Opfer eines Telefonbetrügers geworden. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa

Ein angeblicher Microsoft-Techniker erschleicht sich den Zugriff auf den PC eines Seniors aus Filderstadt (Kreis Esslingen) und bucht einen vierstelligen Betrag ab.











Link kopiert

Im Laufe des Mittwochs ist ein Senior aus Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) Opfer eines Telefonbetrügers geworden.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann zuvor eine Meldung mit der Aufforderung auf seinem Computer erhalten haben, umgehend eine Telefonnummer im Ausland anzurufen. Dort meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter des Softwareunternehmens Microsoft, der dem Geschädigten vorgaukelte, eine Software zur Datensicherheit auf seinem Rechner zu installieren.

Der Senior schenkte den Ausführungen Glauben und erlaubte dem mutmaßlichen Betrüger, sich durch ein Fernzugriffsprogramm auf seinen Rechner zuzugreifen.

Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter ergriff die Chance und tätigte daraufhin eine Überweisung eines vierstelligen Betrags via Online-Banking.

Was tun, wenn man angerufen wird?

Um nicht selbst Opfer solcher Betrüger zu werden, rät die Polizei, folgende Hinweise zu beachten:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Anrufe von Unbekannten erhalten, in denen es um Ihre finanzielle Situation geht.

Erteilen Sie niemals eine TAN-Freigabe, wenn Sie von Unbekannten am Telefon dazu aufgefordert werden.

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft, und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld, Wertsachen, Bankkarten und -daten oder persönliche Daten an Unbekannte.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder wählen Sie im Zweifelsfall die Nummer 110.

Zudem rät die Polizei Angehörigen, mit älteren Familienmitgliedern über das Phänomen zu sprechen, um auf das Thema aufmerksam zu machen.