1 Eine 79-Jährige Böblingerin fiel einem Trickbetrüger zum Opfer Foto: Eibner/Fleig

Aus Gutgläubigkeit übergab eine Seniorin aus Böblingen mehrere zehntausend Euro an einen falschen Polizeibeamten.















Am Montagnachmittag wurde eine 79-jährige Böblingerin zum Opfer von Betrügern. Ein angeblicher Polizeibeamter nahm telefonisch Kontakt zu der Seniorin auf und machte ihr glaubhaft, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, nun in Haft säße und lediglich gegen eine Kautionszahlung frei käme. Das teilt die Polizei mit. Nachdem die Dame daraufhin eine fünfstellige Bargeldsumme bei ihrer Hausbank abgehoben hatte, kam es im weiteren Verlauf im Kreuzungsbereich der Berliner Straße und der Steinbeisstraße in Böblingen zur Übergabe des Geldes an eine unbekannte männliche Person.

Der Abholer wurde auf 22 Jahre geschätzt, soll schlank gewesen sein, Sommersprossen gehabt haben und mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen sowie einem schwarzen Pullover bekleidet gewesen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Böblingen unter Telefon 08 00 / 10 02 25 entgegen.