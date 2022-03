1 Das Lächeln ist für den Fotografen. Ansonsten kann Triathlon eine ganz schöne Schinderei sein. Viel Spaß macht es Alexandra Rudl trotzdem. Foto: /Herbert Rudel

Die 39-Jährige von Nonplusultra Esslingen ist eine erfolgreiche Triathletin. Aber gewinnen ist nicht alles für sie – und nach Hawaii zieht es sie auch nicht.















Wenn man ihren Erzählungen lauscht, kann man sich vorstellen, dass ihr Gesichtsausdruck bei etwa Kilometer 35 der Laufstrecke eines Ironmans ein anderer sein dürfte. Ein von Anstrengung geprägter, von der Konzentration darauf, den inneren Schweinehund im Zaum zu halten, nur auf das Ziel fokussiert. Wenn man aber während des Zuhörens in Alexandra Rudls Gesicht schaut, dann sieht man da nur Begeisterung, Lebensfreude. Und viel Energie. Die 39-jährige Esslingerin, das merkt man und das hört man in jedem Satz, brennt für ihren Triathlon-Sport. Aber nicht nur dafür, auch ihren Beruf übt sie ganz offensichtlich mit einer großen Leidenschaft aus. Alexandra Rudl ist ein Frau, die nur so sprüht vor Schaffenskraft und Fröhlichkeit.