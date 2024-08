Trevor Noah kommt nach Stuttgart: Der Gentleman-Comedian

1 Trevor Noahs Liebe ist Stand-up-Comedy. Foto: Imago/Everett Collection/Imago

Sieben Jahre war er Host der „Daily Show“, dann wollte Trevor Noah zurück zum Stand-up. In seinem Bühnenprogramm verarbeitet er auch seine Kindheit im Südafrika der Apartheid-Jahre. Am Wochenende ist der Comedian in Stuttgart zu Gast.











Link kopiert

Jetzt habe er endlich einen Grund zu lernen, wie sein Videorekorder funktioniere, sagte Jon Stewart, als er 2015 nach 16 Jahren seinen „Daily Show“-Schreibtisch für Trevor Noah räumte. 2024 ist Stewart zurück bei der kultigen Polit-Satireshow des US-Senders Comedy Central. Und Trevor Noah? Der tourt mit seinem Stand-up-Programm rund um die Welt. Am Wochenende ist der Comedian in der Stuttgarter Porsche-Arena zu Gast. In Deutschland tritt Noah diesen Sommer sonst nur in Berlin auf.