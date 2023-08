Trennung in beiderseitigem Einvernehmen

1 VfB-Spieler Clinton Mola Foto: dpa/Tom Weller

Clinton Mola verlässt den VfB Stuttgart. Der Fußball-Bundesligist teilte die einvernehmliche Trennung von dem Engländer am Samstag mit.















Link kopiert

Der VfB Stuttgart und Spieler Clinton Mola haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Die Entscheidung sei in beiderseitigem Einvernehmen getroffen worden, teilte der Fußball-Bundesligist einen Tag nach der 1:5-Niederlage bei RB Leipzig am Samstag mit. Ursprünglich hatte Molas Vertrag eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2024.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart bei RB Leipzig Der VfB zahlt wieder Lehrgeld Trotz einer starken ersten Hälfte offenbart sich beim VfB in Leipzig erneut eine alt bekannte Schwäche, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Der Engländer kam Ende Januar 2020 von der U23 des FC Chelsea, konnte sich aber nicht durchsetzen. Nach zweieinhalb Jahren am Neckar verlieh der VfB den 22 Jahre alten Innenverteidiger für eine Spielzeit an die Blackburn Rovers, bevor er in diesem Sommer zurückkehrte. Insgesamt absolvierte Mola 14 Pflichtspiele für Stuttgart.