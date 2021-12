1 Das wird es nicht mehr geben: Olaf Steinke an der Seitenlinie der SG Hegensberg/Liebersbronn. Foto: /Herbert Rudel

Erfolg allein ist nicht genug: Die SG wollte den am Ende der Saison auslaufenden Vertrag mit Olaf Steinke nicht verlängern. Jetzt geht der gekränkte Coach sofort.















Esslingen - Es ist ein Paukenschlag und ein ungewöhnlicher Vorgang. Olaf Steinke beendet seine Trainertätigkeit beim Handball-Verbandsligisten SG Hegensberg/Liebersbronn zum Jahresende – damit ist er praktisch ab sofort nicht mehr Coach der Mannschaft, die er im Sommer 2020 vom TSV Deizisau kommend übernommen hatte. Vorausgegangen war ein Gespräch, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass der Verein den am Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern wolle. Ein „dubioses“ Gespräch, wie Steinke sagt. Aus seiner Sicht so dubios, dass er sofort hinschmeißt. Er begründete dies in einem sehr emotionalen, vierseitigen Schreiben an die Vereinsführung – was er so nach eigener Aussage in mehr als 40 Jahren Trainertätigkeit noch nie gemacht habe.