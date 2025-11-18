1 Roundnet kann von fast jedem gespielt werden – wer gut werden will, muss trotzdem trainieren. Foto: Michael Treutner

Seit Januar 2025 hat die SV 1845 Esslingen eine Roundnet-Abteilung. Die Sportart wird immer beliebter – wie man beim Regionalliga-Spieltag sieht.











Wer des Öfteren durch Parks spaziert, der- oder demjenigen wird das vielleicht schon mal aufgefallen sein: Vier Menschen stehen um ein rundes Netz und schlagen einen Ball, etwas kleiner als ein Handball, darauf. Hierbei handelt es sich um eine junge Sportart namens Roundnet, vielen auch bekannt als Spikeball – der Name der Firma, die den Sport als Marke 2008 herausbrachte. Seinen großen Aufschwung jedoch hatte das Spiel während der Corona-Pandemie, da es draußen und möglich war sowie keinen direkten Körperkontakt beinhaltet. Mittlerweile hat sich Roundnet zu einer richtigen Sportart geworden. Neben nationalen Meisterschaften finden auch internationale Turniere wie die Europa- und Weltmeisterschaft statt. In Esslingen wird in der Regionalliga gespielt.