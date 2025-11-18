Trendsportart in Esslingen: Roundnet: dynamisch, fair und immer populärer
1
Roundnet kann von fast jedem gespielt werden – wer gut werden will, muss trotzdem trainieren. Foto: Michael Treutner

Seit Januar 2025 hat die SV 1845 Esslingen eine Roundnet-Abteilung. Die Sportart wird immer beliebter – wie man beim Regionalliga-Spieltag sieht.

Wer des Öfteren durch Parks spaziert, der- oder demjenigen wird das vielleicht schon mal aufgefallen sein: Vier Menschen stehen um ein rundes Netz und schlagen einen Ball, etwas kleiner als ein Handball, darauf. Hierbei handelt es sich um eine junge Sportart namens Roundnet, vielen auch bekannt als Spikeball – der Name der Firma, die den Sport als Marke 2008 herausbrachte. Seinen großen Aufschwung jedoch hatte das Spiel während der Corona-Pandemie, da es draußen und möglich war sowie keinen direkten Körperkontakt beinhaltet. Mittlerweile hat sich Roundnet zu einer richtigen Sportart geworden. Neben nationalen Meisterschaften finden auch internationale Turniere wie die Europa- und Weltmeisterschaft statt. In Esslingen wird in der Regionalliga gespielt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.