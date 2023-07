1 Der Diakonieladen am Ottilienplatz schließt für immer seine Türen. Foto: Ines Rudel

Nach 32 Jahren schließt der Diakonieladen am Ottilienplatz. Er war der erste Diakonieladen im Kreis Esslingen und für die Mitarbeiter und Kunden mehr als eine Einkaufsmöglichkeit für den kleinen Geldbeutel.















Der Diakonieladen am Esslinger Ottilienplatz war mehr als ein Laden, er war ein Treffpunkt, ein Ort, an dem man gerne zusammen gekommen ist, da sind sich alle Gäste der Abschiedsfeier einig. Jetzt heißt es „tschüss Otti“, denn vergangenen Freitag öffnete der Diakonieladen zum letzten Mal seine Türen für die Kundinnen und Kunden. „Ich bin selbst wehmütig“, sagt Tanja Herbrik, Leiterin des Fachbereichs Armut und Beschäftigung der Diakonie. Die Entscheidung für die Schließung sei jedoch richtig, auch wenn sie hart sei. Der Laden habe in den vergangenen Jahren immer wieder einen Schritt vor und danach zwei zurück gemacht, sagt Herbrik. Schon während der Corona-Pandemie ging es dem Laden finanziell schlecht. So richtig hat er es danach nicht mehr auf die Beine geschafft, deswegen müsse nun ein Schlussstrich gezogen werden, sagt Herbrik. Neben dem Standort am Ottilienplatz gibt es in der Küferstraße einen weiteren Laden der Diakonie mit dem gleichen Sortiment: Kleidung, Schuhe, Haushaltsartikel. Der Verkauf dieser Artikel wird sich in Zukunft auf diesen Standort beschränken. Doch mit der Schließung des Geschäfts fällt nicht nur eine Einkaufsmöglichkeit weg. „Der Laden war so viel mehr. Er war ein Ort der Begegnung, hier haben sich die Leute willkommen gefühlt“, sagt Sybille Hellstern. Sie hat zwölf Jahre lang ehrenamtlich im Diakonieladen gearbeitet. „Die Kunden stehen mit Tränen in den Augen vor uns und wissen nicht mehr wohin“, sagt sie. Der Diakonieladen war ein Laden mit Charakter – und Geschichte. Denn bereits 1991 eröffnete die Diakonie den Laden am Ottilienplatz. Damals war es der erste Diakonieladen im Kreis Esslingen. Die Ehrenamtlichen werden nicht im Laden der Küferstraße weiterarbeiten können, sondern müssen sich eine neue Beschäftigung suchen. Die Suche nach einem neuen Laden läuft bereits, doch sie gestalte sich als schwierig, sagt Herbrik. „Uns ist es wichtig, dass wir gut erreichbar bleiben. Menschen mit wenig Geld dürfen nicht nach außen gedrängt werden“. Außerdem müsse es genügend Parkplätze geben. Herbrik möchte auch den Begegnungsaspekt im neuen Laden einbringen, das kann im Laden in der Küferstraße nicht gewährleistet werden. Dazu kommt, dass der Mietvertrag in der Küferstraße Ende 2025 auslaufen wird. „Wir müssen uns in den nächsten Jahren neue strukturieren, aber wir bleiben zuversichtlich und schauen nach vorne“, sagt die Leiterin. Wer nach der Diakonie in die Räume am Ottilienplatz einziehen wird, hat der Vermieter noch nicht gesagt.