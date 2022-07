11 Einer, der begeistert: Eric Gauthier Foto: dpa/dpa

Näher dran an herausragenden Persönlichkeiten – die Reihe Treffpunkt Foyer unserer Zeitung macht es möglich. Nächster Gast ist am 12. Juli der Tänzer und Choreograf Eric Gauthier.















Näher dran an herausragenden Persönlichkeiten – unsere Zeitung macht dies mit der Veranstaltungsreihe Treffpunkt Foyer möglich. Nächster Gast ist am Dienstag, 12. Juli, der Tänzer, Choreograf, Kompaniedirektor und Musiker Eric Gauthier.

Colours macht Stuttgart zur Tanzbühne

Gauthier bringt Menschen in Bewegung – und aktuell mit dem Festival Colours ganz Stuttgart. Mit seiner Kompanie Gauthier Dance ist er in aller Welt unterwegs – und freut sich immer wieder auf die Heimspiele im Theaterhaus Stuttgart. Wie geht es weiter mit Gauthier Dance und mit Gauthier? Was hat der Tausendsassa, der unsere Leserinnen und Leser viele Jahre lang auch als Moderator unserer Nacht der Lieder zugunsten der Aktion Weihnachten begeisterte, mit seiner neuen Kompanie Gauthier Dance Juniors vor? Diese und andere Fragen beantwortet Gauthier beim Treffpunkt Foyer am 12. Juli im Theaterhaus Stuttgart (Siemensstraße 11). Natürlich ist auch Gauthier Dance live zu erleben. Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass 18.45 Uhr). Die Teilnahme ist kostenlos.

Ihre Anmeldungen nehmen wir unter Angabe Ihrer Abonummer gerne entgegen unter www.stn.de/treffpunktfoyer

So können Sie dabei sein

Was? „Wie bewegt der Tanz die Welt?“ ist das Thema beim Treffpunkt Foyer unserer Zeitung am Dienstag, 12. Juli, im Theaterhaus Stuttgart (Siemensstraße 11). Beginn: 19.30 Uhr (Saalöffnung: 18.45 Uhr). Durch den Abend führt Nikolai B. Forstbauer, Autor unserer Zeitung. Die Ticketzahl ist begrenzt.

Wer?Eric Gauthier, 1977 in Montreal geboren, beginnt mit neun Jahren seine Ballettausbildung. Vom zehnten Lebensjahr an in der National Ballet School in Toronto, kommt er 1996 mit dem Antritt von Reid Anderson als Intendant des Stuttgarter Balletts nach Stuttgart. Hier wird er zum gefeierten Publikumsliebling. 2006 nimmt Gauthier in der Rolle des Mercutio in John Crankos „Romeo und Julia“ Abschied vom Stuttgarter Ballett. 2007 gründet er im Theaterhaus Stuttgart seine eigene Kompanie – Gauthier Dance. Nationale und internationale Auszeichnungen markieren den Erfolgsweg der Gauthier Dance Company.

Wie? Die Teilnahme an unserem Treffpunkt Foyer ist kostenlos, eine Anmeldung unter Angabe der Abonummer ist erforderlich. Hinweise zu unseren Datenschutzrichtlinien finden Sie unter www.stn.de/datenschutz. Bitte beachten Sie die gültigen Coronaregeln. Das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen.

www.stn.de/treffpunktfoyer