Traumjobs im Kreis Esslingen: Am Wochenende findet wieder die Karrieremesse im Neckarforum statt

Am Wochenende findet wieder die Karrieremesse im Neckarforum statt

1 Starten beruflich richtig durch: Arlind Ajdini (oben), Berkay Erol und Lukas Kingery (von links) sind auf dem Weg zu ihren Traumjobs. Foto: Roberto Bulgrin

Einer produziert bald Schutzwälle gegen das Abschreiben. Ein anderer verliert bei seinem Open-air-Job jedes Zeitgefühl. Ein Dritter punktet mit einem Mix aus Technik und Sozialkompetenz: Drei junge Männer haben auf ihrem Weg zum Traumjob viel erlebt.











Link kopiert

Traumjob erwünscht. Doch die Suche danach kann durch die Unmengen an Berufs- und Ausbildungsangeboten zum Albtraum werden. Beim Karrierestart kann die Karrieremesse an diesem Freitag, 14., und Samstag, 15. März, im Neckarforum in Esslingen helfen. Drei junge Männer haben ihre Traumjobs schon gefunden.