3 Influencer:innen müssen regelmäßig Inhalte produzieren, um ihre Follower zu halten. Foto: imago/Addictive Stock

Sie zeigen uns, was sie morgens frühstücken, wo sie einkaufen und wie sie ihren Po trainieren. Doch lässt sich mit dem Beruf des Influencer:in wirklich so leicht viel Geld verdienen?















Stuttgart - Die Frau auf dem Foto trägt einen Sport-BH und eine farblich passende Sporthose. Sie hat langes blondes Haar und einen durchtrainierten Körper. Sie schaut selbstbewusst in die Kamera. „Working out is not optional. It’s a priority.“ („Sport zu treiben ist nicht optional. Es hat Priorität.“) steht unter dem Bild. Die Frau ist Naomi de la Penia, 24 Jahre alt, aus Stuttgart. Auf Instagram unter @naomi_delapenia folgen ihr 115 000 Personen.