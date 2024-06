Trauerfeier um Rouven Laur: Familie des getöteten Polizisten: „Anteilnahme berührt uns zutiefst“

1 Blumen und Kerzen liegen auf dem Marktplatz in Mannheim zum Gedenken an einen getöteten Polizisten. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Familie des in Mannheim erstochenen Polizeibeamten Rouven Laur hat sich für die große öffentliche Anteilnahme bedankt.











Link kopiert

„Was in den letzten Tagen um uns herum passierte, diese riesige Welle der Anteilnahme, das berührt uns zutiefst“, schrieb die Familie in einem Brief, den Thomas Seidelmann, Bürgermeister von Laurs Heimatstadt Neckarbischofsheim und Freund der Familie, am Freitag bei der Trauerfeier für den getöteten Beamten in Mannheim verlas.

Auch sehr viele unbekannte Menschen fänden tröstende Worte, sagte Seidelmann. „Wir spüren, dass wir mit dieser immer noch surrealen Situation nicht alleine sind“, zitierte er die Familie.

Ein 25-jähriger Afghane hatte vor zwei Wochen auf dem Mannheimer Marktplatz fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie den Polizisten mit einem Messer verletzt. Der 29 Jahre alte Beamte erlag später seinen Verletzungen.